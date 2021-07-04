Российские журналисты о примерах успешного партнерства Беларуси с регионами РФ

Источник материала: БT

Чтобы рассказать о результатах работы подобных форумов между Беларусью и регионами России за много лет, не хватит, пожалуй, и целой программы. Практически с каждой областью в разных сферах есть реальные совместные проекты. О многих из них мы уже много раз говорили. Это и белорусская техника в Приморье, БелАЗы на Кузбассе, агрогородок на Сахалине…

Список можно продолжать долго. И следующий не совсем обычный материал это еще раз доказывает: мы попросили российских журналистов найти примеры успешного партнерства, о которых мы слышим не так уж и часто. Предлагаю прямо сейчас дать слово нашим коллегам.



Дружба между народами формируется на небесах

Рассказывает Сергей Семенов.

Агротехник в пятом поколении Дмитрий Нилов рассказывает: такие вот "хижины" для телят делают пока лишь в Беларуси. С дружественной республикой отношения налажены давно.

Минский тракторный завод. Бренд, который на селе всегда подспорье. И вспашут глубоко, и посеют что нужно!

В городах - автобусы МАЗ. Водители говорят: машины что надо.



Профессор Игорь Белоконов из Самарского университета и вовсе уверен: дружба между народами формируется… на небесах. Совместно с минскими и могилевскими коллегами сейчас работает над созданием наноспутника.

Игорь Белоконов, заведующий межвузовской кафедрой космических исследований Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева:



Между нами - Россией и Беларусью - существует космическая программа Союзного государства. И до конца этого года будет начат этап работы в рамках этого проекта.

Людмила Демина 15 лет назад создала ансамбль "Купалинка". Самый что ни на есть народный белорусской песни и пляски. Они сами шьют костюмы, занимаются гастролями. Их график расписан на месяцы вперед.



Белорусские водоочистительные станции в Ленобласти

Рассказывает Валерия Борисевич.

В сентябре 2020-го губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил с официальным визитом Республику Беларусь. По итогам встречи стороны договорились о поставке в Ленобласть белорусских водоочистительных станций.

И вот первая станция появилась в Луге.

В регионе уже подключено 30 таких станций, столько же появится в этом году, а в течение 5 лет планируют запустить еще 108.

Вот эта, как на первый взгляд кажется, небольшая очистительная станция может обеспечить весь город чистой питьевой водой прямо из-под крана.















К слову, выбор на белорусское оборудование пал неспроста. Оно уникально: аналогов, подходящих под критерий цена - качество, нигде не найти.

Алексей Годун, замначальника производственного управления Лужского района ГУП "Леноблводоканал":

Вот инжектор именно разработан непосредственно в Беларуси и запатентован, каждый такой инжектор подбирается непосредственно для такой станции индивидуально.

Андрей Ермоленко, начальник участка производственного управления Лужского района ГУП "Леноблводоканал":

Проходит также на этих станциях система обеззараживания за счет ультрафиолетовых ламп. То есть, никакой химии абсолютно. По всем анализам вода в десятки раз улучшается оттого, что мы подаем из скважины.

Также в этом году завершат реконструкцию резервуаров с чистой водой в городе Никольское Тосненского района, снабдят новыми объектами водоснабжения и деревню Раздолье под Приозерском.

Минск и Ясненский городской округ Оренбургской области разделяют 1,5 тыс. км. Но это расстояние не мешает амбициозной коллаборации: предприятия двух государств прямо сейчас вместе работают над созданием бурового станка.

В Ясном отлично понимают всю специфику горных работ. Предприятие и сейчас закупает белорусскую технику для производства. Но только сейчас здесь решились на создание совместного станка.















Эксперимент с совместным производством - первый для "Оренбургских минералов". Но сотрудничество компании с белорусскими партнерами длится уже 2 года. Из недр ясненской земли извлекают вот такое похожее на обычную вату волокно - уникальный жаростойкий минерал. Его свойства позволяют создавать одежду для пожарных, огнеупорные строительные и отделочные материалы. Все это компания производит в Беларуси на двух арендованных производственных площадках.

Схожесть подходов, принципов и выгода обоих государств буквально гарантируют перспективы любых совместных начинаний, в том числе производственных.







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