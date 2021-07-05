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Картина выходных: День Независимости, белорусский флаг на Эвересте и Брестский полумарафон
05.07.2021 08:53 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
ВЧЕРА
Картина выходных. 3-4 июля
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
О значении Дня Независимости, новом коллаборационизме, терактах и покушении -
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"Родная, шчырая, старажытная" - белорусские
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Арабский инвестор рассказал о проекте по строительству
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Во время полумарафона
СЕГОДНЯ
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Тематическая выставка "Земля: одна планета на всех", посвященная Всемирному дню окружающей среды, пройдет по 13 июля в Национальной библиотеке Беларуси.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 6 июля
170 лет назад родился Лучина Янка (наст. Неслуховский Иван Люцианович), белорусский поэт. В 1877 году окончил Петербургский технологический институт. Писал на белорусском, русском и польском языках. Поэзия Лучины положила начало белорусской философской лирике. Автор поэмы "Охотничьи акварели", брошюры "Из кровавых дней" (о восстании 1863-1864 годов на Минщине"), сборника "Поэзия". Собирал белорусский фольклор, в творчестве использовал народную поэтику. Значительная часть лирических произведений считается пропавшей. Умер в 1897 году.
85 лет назад родился Гордиенко Владимир Титович, белорусский театральный художник, живописец, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (2013). В 1962 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в Белорусском театре им.Я.Купалы, был главным художником Белорусского республиканского ТЮЗа, преподавал в Минском художественном училище, Белорусской академии искусств, Белорусском университете культуры и искусств. В Белорусском театре им.Я.Купалы оформил спектакль "Моя жена - лгунья" В.Ильина и В.Лукашова, в ТЮЗе спектакли "Четыре капли", "Партизанская зона" К.Губарева. Автор станковых произведений "Слово о Беларуси", "Безымянная высота", пейзажей, натюрмортов и др.
75 лет назад родился Сталонне Сильвестр, американский киноактер, режиссер, сценарист. Снимался в фильмах "Рокки", "Кобра", "Танго и Кэш" и др.
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ВЧЕРА Картина выходных. 3-4 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня...
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