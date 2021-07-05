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Картина выходных: День Независимости, белорусский флаг на Эвересте и Брестский полумарафон

05.07.2021 08:53 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

ВЧЕРА

Картина выходных. 3-4 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня Независимости. Глава государства возложил венок к подножию Кургана Славы, выступил с речью у мемориала и пообщался с участниками мероприятия. Александр Лукашенко обратил внимание на символизм места проведения мероприятия, ведь Курган Славы - священное для каждого белоруса место. Президент обратил внимание, что уже не один раз говорил, что противостояние со времен Великой Отечественной войны не закончилось, а приобрело, к сожалению, современные формы. Глава государства также заметил, что нельзя не обращать внимания на то, что историю хотят переписать, отняв у народа Великую Победу.

Картина выходных: День Независимости, белорусский флаг на Эвересте и Брестский полумарафон
Александр Лукашенко

Участники экспедиции на Эверест во время торжественного мероприятия у мемориального комплекса "Курган Славы" вручили Президенту Беларуси Александру Лукашенко Государственный флаг и копию Знамени Победы, который были подняты ими на самую высокую точку планеты.

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Национальный академический Большой театр оперы и балета, где прошел праздничный гала-концерт, посвященный Дню Независимости. Президент обратился к творческой интеллигенции, призвав ее не заниматься политикой и больше не совершать неправильных шагов. Александр Лукашенко также призвал представителей творческой интеллигенции объединить усилия, чтобы сохранить страну. Глава государства выразил пожелание, чтобы праздничные вечера, подобные концерту в Большом театре, стали традиционными для Дня Независимости.

Картина выходных: День Независимости, белорусский флаг на Эвересте и Брестский полумарафон
Александр Лукашенко

О значении Дня Независимости, новом коллаборационизме, терактах и покушении - о чем говорил Лукашенко накануне праздника.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Беларусь отпраздновала День Независимости

Картина выходных: День Независимости, белорусский флаг на Эвересте и Брестский полумарафон

Поздравления с Днем Независимости от зарубежных лидеров в адрес Лукашенко и белорусского народа.

Анкара поздравила Беларусь с Днем Независимости.

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ФОТОФАКТ: Красочный фейерверк по случаю Дня Независимости Республики Беларусь

Картина выходных: День Независимости, белорусский флаг на Эвересте и Брестский полумарафон

Беларуси и России осталось согласовать технические моменты в союзных программах по интеграции. Об этом рассказал премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Беларусь и Казахстан согласовали план действий по развитию сборочных производств. У правительства Беларуси есть четкий план работы в условиях санкций ЕС.

Арабский инвестор рассказал о проекте по строительству комплекса "Северный берег" в Минске.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 944 пациента с COVID-19, выписаны 1168.

Картина выходных: День Независимости, белорусский флаг на Эвересте и Брестский полумарафон
Фото из архива

Охрана государственной границы Беларуси с Украиной осуществляется в усиленном варианте пограничной службы и пограничного контроля. Об этом сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

ФОТОФАКТ: Брестский полумарафон собрал около 1 тыс. участников

Картина выходных: День Независимости, белорусский флаг на Эвересте и Брестский полумарафон
Во время полумарафона

Умер известный белорусский скульптор, народный художник Беларуси, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, член секции скульптуры Союза Беларуси Лев Гумилевский. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного художника Беларуси.

Девять медалей выиграли белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Минске.

Картина выходных: День Независимости, белорусский флаг на Эвересте и Брестский полумарафон

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 июля

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Тематическая выставка "Земля: одна планета на всех", посвященная Всемирному дню окружающей среды, пройдет по 13 июля в Национальной библиотеке Беларуси.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 июля

170 лет назад родился Лучина Янка (наст. Неслуховский Иван Люцианович), белорусский поэт. В 1877 году окончил Петербургский технологический институт. Писал на белорусском, русском и польском языках. Поэзия Лучины положила начало белорусской философской лирике. Автор поэмы "Охотничьи акварели", брошюры "Из кровавых дней" (о восстании 1863-1864 годов на Минщине"), сборника "Поэзия". Собирал белорусский фольклор, в творчестве использовал народную поэтику. Значительная часть лирических произведений считается пропавшей. Умер в 1897 году.

85 лет назад родился Гордиенко Владимир Титович, белорусский театральный художник, живописец, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (2013). В 1962 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Работал в Белорусском театре им.Я.Купалы, был главным художником Белорусского республиканского ТЮЗа, преподавал в Минском художественном училище, Белорусской академии искусств, Белорусском университете культуры и искусств. В Белорусском театре им.Я.Купалы оформил спектакль "Моя жена - лгунья" В.Ильина и В.Лукашова, в ТЮЗе спектакли "Четыре капли", "Партизанская зона" К.Губарева. Автор станковых произведений "Слово о Беларуси", "Безымянная высота", пейзажей, натюрмортов и др.

75 лет назад родился Сталонне Сильвестр, американский киноактер, режиссер, сценарист. Снимался в фильмах "Рокки", "Кобра", "Танго и Кэш" и др.

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Теги: Минск
 
 
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ВЧЕРА Картина выходных. 3-4 июля Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 июля принял участие в торжественных мероприятиях в честь Дня...
 
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