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Десятки спортплощадок планируют модернизировать в Минске
05.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Десятки спортплощадок планируют модернизировать в белорусской столице. Некоторые из них станут многофункциональными. В тренажерных залах под открытым небом установят новое оборудование с антивандальным покрытием, а также теннисные корты. Можно будет проводить и матчи по мини-футболу, волейболу и баскетболу. В планах и развитие республиканского проекта "Спорт для всех". В каждом районе Минска появятся места для занятий воркаутом.
Сегодня в столице около 300 внутридворовых спортплощадок
Некоторые требуют лишь косметического ремонта. В планах - за год расширить и сеть детских игровых площадок, а также провести комплексный ремонт придомовых территорий.
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Десятки спортплощадок планируют модернизировать в белорусской столице. Некоторые из них станут многофункциональными. В тренажерных залах под открытым небом...
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