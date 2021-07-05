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Парламентарии Беларуси и России намерены совместно бороться с фейками и информационными вбросами на территории Союзного государства. Для этого планируется создать специальную группу, в нее войдут депутаты и профильные специалисты двух стран. Об этом в интервью АТН рассказала спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, комментируя итоги VIII Форума регионов.

Также председатель Совета Республики отдельно остановилась на санкционном давлении со стороны западных стран. По мнению спикера, это не что иное, как вмешательство в дела суверенного государства, от которого в первую очередь страдают простые люди.





Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:





И российские коллеги, и мы говорили об этом, и мы с этим не смиримся никогда. Но для того, чтобы в меньшей степени ощутить на себе санкционное давление и в отношении каждого человека, и в отношении экономики в целом, надо работать, надо искать пути и выходы для того, чтобы принимать правильные решения и выходы, которые будут нацелены на то, чтобы сохранить тот уровень экономики, который первые пять месяцев показывает, что у нас хорошие тенденции. И мы будем делать все зависящее от нас для того, чтобы донести правду до тех, кто еще не понимает, что нельзя лезть в дела суверенного государства.





Наталья Кочанова подчеркнула: чтобы делать выводы о жизни в Беларуси и жизни простых белорусов, нужно как минимум приехать в нашу страну и здраво оценить ситуацию. Но, по всей видимости, европейских политиков, которые почему-то решили, что они могут решать за жителей нашей страны, реальная картина не интересует.



