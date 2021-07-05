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6 июля прием граждан в Брагинском районе проведет Максим Рыженков
05.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Социальные вопросы будут в числе важных на приеме граждан в Брагинском районе. Завтра его проведет первый заместитель главы Администрации Президента. Максим Рыженков посетит предприятия региона, а также проведет прием местных жителей. Начало в 11:00 и по предварительной записи.
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Социальные вопросы будут в числе важных на приеме граждан в Брагинском районе. Завтра его проведет первый заместитель главы Администрации Президента. Максим...
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