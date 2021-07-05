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Медико-социальный проект о самоконтроле при сахарном диабете проходит в Беларуси

05.07.2021 11:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медико-социальный проект "Расскажи свою историю о самоконтроле" проходит в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя ОО "Поддержка людей с сахарным диабетом", координатора проекта Яна Арнаутова.

В проекте принимают участие люди разного возраста, профессий, увлечений, взглядов на жизнь, длительности наличия у них сахарного диабета. Но всех объединяют идеи приверженности к современным методам лечения сахарного диабета и методам самоконтроля, поддержки и обмена личным опытом.

Первый этап проекта начался еще в мае. Участники делились своим опытом о роли самоконтроля с использованием глюкометра и тест-полосок в ежедневной жизни (преимущества и недостатки этого метода, идеи по улучшению). В итоге каждый поделился своей историей о самоконтроле. В перспективе планируется выпустить альбом "Моя история о самоконтроле".

Далее организаторы хотят изучить роль самоконтроля с использованием нового метода - системы непрерывного мониторирования глюкозы. Второй этап стартует 8 июля.

"О важности и актуальности самоконтроля при сахарном диабете сейчас можно услышать от врачей всех специальностей. Важно понимание, что "самоконтроль" и "сахарный диабет" неразделимы, хороший уровень гликемических параметров позволяет предупредить развитие осложнений сахарного диабета, обеспечить хорошее качество и продолжительность жизни людей с диабетом", - отметил Ян Арнаутов.

Современные подходы к лечению сахарного диабета базируются на активном вовлечении (в ходе обучения в "Школе диабета", индивидуальных консультаций, медицинских консилиумов) человека с диабетом в управление своим заболеванием. Этот подход получил название "делегирование прав и возможностей пациенту": в большинстве случаев именно сам человек, а не медицинский сотрудник более комплексно информирован о приоритетности тех изменений образа жизни и самоконтроля, которые могут оказать наиболее эффективное воздействие на состояние его здоровья. Когда человек с диабетом самостоятельно выбирает индивидуально значимые изменения образа жизни, он более мотивирован на то, чтобы их начать либо поддерживать.

Проект "Расскажи свою историю о самоконтроле" реализуется членами правления ОО "Поддержка людей с сахарным диабетом" при поддержке БОМО "Эндокринология и метаболизм".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В проекте принимают участие люди разного возраста, профессий, увлечений, взглядов на жизнь, длительности наличия у них сахарного диабета. Но всех объединяют идеи...
 
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