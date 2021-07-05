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Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси 6 июля
05.07.2021 11:47 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси 6 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит плюс 13-19. Днем будет 24-29 градусов тепла.-0-
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5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси 6 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по...
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