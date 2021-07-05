Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кратковременные дожди с грозами ожидаются в Беларуси 6 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по западной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 13-19. Днем будет 24-29 градусов тепла.-0-