Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открылся "Летний университет" - масштабный проект Союзного государства. 675 студентов из Беларуси пройдут дополнительное обучение в российских вузах по своим специальностям. Для них разработали уникальные программы. Об этом БЕЛТА сообщили в Псковском государственном университете.

Проект официально стартовал в Пскове, куда приехало наибольшее количество белорусских студентов - 150. Всего студентов приняли вузы в 12 городах России, в том числе в Москве, Сочи, Калининграде, Владивостоке, Смоленске и Казани. Студентов будут обучать по 19 специальностям - от инженерных наук и программирования до маркетинга и дизайна. Отдельные программы также посвящены истории, филологии, сельскому хозяйству, биоинженерии и медицине.

"Летний университет" предоставит белорусским студентам возможность дополнительной углубленной подготовки по своим направлениям. Кроме того, они смогут обрести новые знакомства и полезный опыт.

Миссией проекта выступает формирование стратегических направлений взаимодействия России и Беларуси в сфере образования и науки. По мнению организаторов, проект поможет белорусской молодежи узнать больше об образовании в России и бесплатно получить новые навыки и компетенции, что должно стать шагом к формированию единого образовательного пространства Союзного государства.

Открытие "Летнего университета" прошло эффектно - с барабанами и пиротехническим шоу, а на прямом включении были 12 городов России - от Калининграда до Владивостока. Символом проекта стала сова, олицетворяющая мудрость и знания.

С напутственным словом к участникам проекта обратился госсекретарь Союзного Государства Дмитрий Мезенцев: "Мы убеждены в том, что вместе с вами сделаем так, чтобы ребята из Беларуси приезжали к нам, знали, что они едут к друзьям, в родной дом. И они, безусловно, станут богаче: внутренне, богаче друзьями, связями и новыми знаниями. Вы, становясь взрослыми, будете не соглашаться с нечестностью, непорядочностью, порой подлостью. Вы будете смелыми в отстаивании своей позиции - человеческой, житейской, гражданской, научной. Мы хотим, чтобы вы все без исключения, абсолютное тотальное большинство студентов Беларуси и России были людьми дня нынешнего, но обращенные в день завтрашний".

В каждом университете занятия будут вести ведущие преподаватели и приглашенные эксперты. Все участники пройдут обучение по программе "Социальное проектирование", чтобы приобрести лидерские качества, навыки проект-менеджмента и работы в команде. Разработанные во время обучения социальные проекты студенты смогут реализовать в новом учебном году.

"За молодежью будущее, и мы уверены, что эта программа даст ребятам новые идеи, которые будут реально помогать людям, делать мир лучше", - отметила ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина.

Впереди участников ожидает две недели учебы и досуга. Белорусским студентам, помимо обучения, оплачивают проезд, проживание, питание, отдых и экскурсии. Организаторы также взяли на себя расходы на страховые полисы и ПЦР-тесты.

Проект реализуется по инициативе Министерства науки и высшего образования России. Координатором проекта выступил Псковский государственный университет.-0-