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В Беларуси вырос спрос на услуги по оздоровлению детей

05.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Спрос на услуги по оздоровлению детей вырос в Беларуси. Объемы  соответствуют доэпидемическим. В летний период план выполнен уже на 60 %. 

Только за июнь оздоровились 200 тысяч детей. 

Разработаны и новые подходы в соблюдении санитарных требований в лагерях. Акцент - на минимизации рисков выявления COVID-19. 


Алла Малахова,  завотделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Каждый ребенок должен иметь отметку в медицинской справке о том, что он не является контактом первого уровня. Медицинские работники и в стационарных лагерях, и в пришкольных, конечно, занимаются наблюдением состояния здоровья. Есть специальные журналы, где все это записывается. Мы в этом году ввели такие журналы. Меры, которые вводятся и которые мы выполняем, работают. Даже если регистрировались завозные случаи у воспитателей и у ребенка, то дальнейшего распространения этого не получило. 


В этом году планируется работа 5,5 тыс. лагерей


В этом году планируется организовать работу пяти с половиной тысяч лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием, в которых смогут оздоровиться более 300 тысяч детей.

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Теги: Минск
 
 
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Спрос на услуги по оздоровлению детей вырос в Беларуси. Объемы  соответствуют доэпидемическим. В летний период план выполнен уже на 60 %.  Только за июнь...
 
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