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В Беларуси вырос спрос на услуги по оздоровлению детей
05.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Спрос на услуги по оздоровлению детей вырос в Беларуси. Объемы соответствуют доэпидемическим. В летний период план выполнен уже на 60 %.
Только за июнь оздоровились 200 тысяч детей.
Разработаны и новые подходы в соблюдении санитарных требований в лагерях. Акцент - на минимизации рисков выявления COVID-19.
Алла Малахова, завотделением Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Каждый ребенок должен иметь отметку в медицинской справке о том, что он не является контактом первого уровня. Медицинские работники и в стационарных лагерях, и в пришкольных, конечно, занимаются наблюдением состояния здоровья. Есть специальные журналы, где все это записывается. Мы в этом году ввели такие журналы. Меры, которые вводятся и которые мы выполняем, работают. Даже если регистрировались завозные случаи у воспитателей и у ребенка, то дальнейшего распространения этого не получило.
В этом году планируется работа 5,5 тыс. лагерей
В этом году планируется организовать работу пяти с половиной тысяч лагерей с дневным и круглосуточным пребыванием, в которых смогут оздоровиться более 300 тысяч детей.
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Спрос на услуги по оздоровлению детей вырос в Беларуси. Объемы соответствуют доэпидемическим. В летний период план выполнен уже на 60 %. Только за июнь...
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