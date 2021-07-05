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А. Душечкин о значимости Года народного единства

05.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не просто слушать, но и слышать друг друга в Год народного единства. Мы все граждане одной страны, для которой хотим только лучшего.  А 2020-й показал, как недостаточно мы разговаривали, общались, проводили время вместе, что позволило произойти расколу в обществе. 

Полное интервью с заслуженным артистом Беларуси, актером драмтеатра им. Горького Андреем Душечкиным

  

Таким мнением о значимости Года народного единства поделился заслуженный артист Беларуси, актер драмтеатра им. Горького Андрей Душечкин.  


Андрей Душечкин, заслуженный артист Беларуси, актер Национального академического театра имени М. Горького:


Этот год много интересного предложил нашему государству. Я очень позитивно воспринимаю, что у нас появляется такая нужная, такая необходимая и, я просто уверен, светлая дата нашей республики, как 17 сентября - День народного единства


"Культура политического взаимоотношения в обществе заключается не в каких-то сложных технологиях, она заключается в элементарном умении друг друга слышать и понимать. Допустим, я с тобой не согласен. Это же не значит, что я должен плюнуть тебе в душу, развернуться и убежать. Пожмите друг другу руки, скажите: ну ладно, я остаюсь при своем, ты при своем. Но страна-то пусть живет. Пусть мирное небо будет над головой и так далее. Дата нужная, дата важная, вовремя возникшая. Мы сейчас поняли, как это важно - народное единство, умение друг друга слышать, чувствовать и понимать",  - добавил артист.


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Не просто слушать, но и слышать друг друга в Год народного единства. Мы все граждане одной страны, для которой хотим только лучшего.  А 2020-й показал, как недостаточно...
 
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