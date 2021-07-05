Генпрокуратура Беларуси требует у РФ выдать Анжелику Агурбаш

В Генпрокуратуре Беларуси заявили, что просьба о выдаче певицы Анжелики Агурбаш направлена в Россию. Белорусские власти хотят арестовать ее и привлечь к ответственности.

«Генеральная прокуратура в мае 2021 года возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 130, ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении Агурбаш А.А. (разжигание вражды или розни и оскорбление президента)», - говорится в сообщении Генпрокуратуры в понедельник.

В отношении «обвиняемой» санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу.

Конкретно Агурбаш обвиняют в том, что она с августа 2020 года, «как самостоятельно, так и с неустановленными лицами, размещала в глобальной компьютерной сети Интернет, в т.ч. посредством социальных сетей, видео-хостинга YouTube, сведения, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни…»

А также «опубликовала в глобальной компьютерной сети Интернет сведения, содержащие оскорбления Президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее певица записала видеообращение и заявила о начале формирования Организационного Комитета по созданию инициативной группы по проведению конституционного референдума.

Анжелика Агурбаш - Заслуженная артистка Республики Беларусь, родилась в Минске, окончика театрально-художественный институт.