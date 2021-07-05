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До +33 °C и без осадков - жара возвращается в Беларусь
05.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Жара возвращается в Беларусь. Всю неделю, отмечают в гидрометеоцентре, столбики термометров подниматься будут все выше. И если завтра максимум составит +29 °C, то уже в четверг до 33 градусов. Осадков не ожидается.
Спасаться от знойной жары белорусы предпочитают у водоемов. МЧС и ОСВОД вновь напоминают: вода не прощает беспечности и ошибок. Только за минувшую неделю утонуло 20 человек, 12 спасено.
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Жара возвращается в Беларусь. Всю неделю, отмечают в гидрометеоцентре, столбики термометров подниматься будут все выше. И если завтра максимум составит +29 °C, то уже...
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