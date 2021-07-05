До +33 °C и без осадков - жара возвращается в Беларусь

Источник материала: БT

Жара возвращается в Беларусь. Всю неделю, отмечают в гидрометеоцентре, столбики термометров подниматься будут все выше. И если завтра максимум составит +29 °C, то уже в четверг до 33 градусов. Осадков не ожидается.

Спасаться от знойной жары белорусы предпочитают у водоемов. МЧС и ОСВОД вновь напоминают: вода не прощает беспечности и ошибок. Только за минувшую неделю утонуло 20 человек, 12 спасено.







Читайте также:



