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"Сенокосная толока" - стародавний народный обряд возродили в Строчицах
05.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОбряд первого укоса возродили в Музее народной архитектуры и быта в Строчицах. Сотрудники этноучреждения пригласили гостей на "Сенокосную толоку", в процессе которой провели ознакомительную лекцию о косьбе, прошлись в символическом праздничном шествии под характерные обрядовые песни, показали, как затачивают косы, и устроили конкурс косьбы с призами для победителей.
Специально к "Сенокоснай толоке" музей закупил 20 новых кос. Но самые ценные экземпляры не современные, а аутентичные - три стародавних инструмента хранятся в коллекции музея. Знакомством с уникальным раритетом стала и процедура переворачивания сена: работали "конские грабли" - предмет начала прошлого века.
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Обряд первого укоса возродили в Музее народной архитектуры и быта в Строчицах. Сотрудники этноучреждения пригласили гостей на "Сенокосную толоку", в процессе...
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