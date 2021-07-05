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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Сенокосная толока" - стародавний народный обряд возродили в Строчицах Обряд первого укоса возродили в Музее народной архитектуры и быта в Строчицах. Сотрудники этноучреждения пригласили гостей на "Сенокосную толоку", в процессе...

Обряд первого укоса возродили в Музее народной архитектуры и быта в Строчицах. Сотрудники этноучреждения пригласили гостей на "Сенокосную толоку", в процессе которой провели ознакомительную лекцию о косьбе, прошлись в символическом праздничном шествии под характерные обрядовые песни, показали, как затачивают косы, и устроили конкурс косьбы с призами для победителей.Специально к "Сенокоснай толоке" музей закупил 20 новых кос. Но самые ценные экземпляры не современные, а аутентичные - три стародавних инструмента хранятся в коллекции музея. Знакомством с уникальным раритетом стала и процедура переворачивания сена: работали "конские грабли" - предмет начала прошлого века.