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Летний беби-бум в зоопарке Минска - прибавление сразу у трех пар

05.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT


Летний беби-бум в столичном зоопарке. Сразу у трех пар прибавление. Детеныши появились у европейских ланей, косуль и винторогих козлов. За месяц малыши окрепли и чувствуют себя хорошо, они освоили новые жилища и людей не боятся. Имена животным еще подбирают, сотрудники зоопарка присматриваются к  их характеру и нраву. В жаркие дни малыши предпочитают прятаться в тени. В освежающем рационе у них холодные компоты.  

Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Если винторогий козлик находится под пристальным наблюдением мамы, можно сказать, настоящий мамин хвостик, то европейская косуля и лань уже совсем самостоятельные и ходят по вольеру.

Много посетителей в эти дни и у апартаментов грифа Гриши. Свой двадцатый день рождения он отпраздновал с размахом - шумно и весело. А для всех гостей от именинника магниты с изображением величественной птицы.




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Летний беби-бум в столичном зоопарке. Сразу у трех пар прибавление. Детеныши появились у европейских ланей, косуль и винторогих козлов. За месяц малыши окрепли и...
 
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