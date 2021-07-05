Летний беби-бум в зоопарке Минска - прибавление сразу у трех пар

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Если винторогий козлик находится под пристальным наблюдением мамы, можно сказать, настоящий мамин хвостик, то европейская косуля и лань уже совсем самостоятельные и ходят по вольеру.

Летний беби-бум в столичном зоопарке. Сразу у трех пар прибавление. Детеныши появились у европейских ланей, косуль и винторогих козлов. За месяц малыши окрепли и чувствуют себя хорошо, они освоили новые жилища и людей не боятся. Имена животным еще подбирают, сотрудники зоопарка присматриваются к их характеру и нраву. В жаркие дни малыши предпочитают прятаться в тени. В освежающем рационе у них холодные компоты.Много посетителей в эти дни и у апартаментов грифа Гриши. Свой двадцатый день рождения он отпраздновал с размахом - шумно и весело. А для всех гостей от именинника магниты с изображением величественной птицы.







