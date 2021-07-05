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В Гомеле бойцы МЧС спасли пенсионера, повисшего на балконе
05.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Гомеле сотрудники МЧС спасли пенсионера. Инцидент случился в жилом доме по улице Минской. По предварительной информации, 80-летний мужчина пытался открыть верхнюю защелку окна, но оступился и оказался снаружи балкона.
Буквально через две минуты прибыли спасатели. С помощью автолестницы они поднялись на третий этаж и помогли пенсионеру. Сообщается, что в медицинской помощи мужчина не нуждался.
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В Гомеле сотрудники МЧС спасли пенсионера. Инцидент случился в жилом доме по улице Минской. По предварительной информации, 80-летний мужчина пытался открыть...
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