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Авиация МЧС Беларуси продолжает ликвидировать пожары в Турции
05.07.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАвиация МЧС продолжает ликвидировать пожары в Турции. Только за один день два вертолета Ми-8 наших спасателей налетали 5,5 часа, выполнили 20 сбросов воды на очаги пожаров. Вылеты осуществлялись вблизи аэродромов базирования белорусов в районе городов Кешан и Сеферихисар. Помимо непосредственно работ по ликвидации очагов возгораний в труднодоступных местах белорусские авиаторы доставляют турецких спасателей к местам чрезвычайных ситуаций.
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Авиация МЧС продолжает ликвидировать пожары в Турции. Только за один день два вертолета Ми-8 наших спасателей налетали 5,5 часа, выполнили 20 сбросов воды на очаги...
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