Авиация МЧС Беларуси продолжает ликвидировать пожары в Турции

Источник материала: БT

Авиация МЧС продолжает ликвидировать пожары в Турции. Только за один день два вертолета Ми-8 наших спасателей налетали 5,5 часа, выполнили 20 сбросов воды на очаги пожаров. Вылеты осуществлялись вблизи аэродромов базирования белорусов в районе городов Кешан и Сеферихисар. Помимо непосредственно работ по ликвидации очагов возгораний в труднодоступных местах белорусские авиаторы доставляют турецких спасателей к местам чрезвычайных ситуаций.





