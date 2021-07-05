Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская железная дорога с начала летнего сезона перевезла более 15 тыс. пассажиров, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"В июне 2021 года пассажирами Малой Белорусской стали более 7,5 тыс. детей и взрослых. В целом с 1 мая, когда детская магистраль открыла летний сезон, она перевезла более 15 тыс. человек", - рассказали в пресс-центре.

На станции Заслоново ко Дню Независимости была организована концертная программа с выступлениями творческих коллективов культурно-спортивного центра Минского отделения Белорусской железной дороги. 3 июля перед гостями выступали юные артисты цирковой студии "Белая Русь", детского вокального ансамбля "Звездочки", ансамбля эстрадного танца "Озорные огоньки" и др. С 1 по 4 июля на поезд "Столичный экспресс" было реализовано 1418 билетов.

БЖД напомнила, что в летние месяцы поезда курсируют по Детской железной дороге по средам, четвергам и пятницам с 10.00 до 15.00, по субботам и воскресеньям - с 10.00 до 17.00.

Подробное расписание рейсов можно уточнить на странице Детской железной дороги на официальном сайте БЖД, а также по телефону (+37517) 237-65-75. Желающие приобрести билеты заранее могут сделать это через интернет-сервисы bycard.by и 24afisha.by.-0-