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Корреспондентский пункт «Еврорадио» в Беларуси закрывают

05.07.2021 15:57 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Постановлением Совета министров от 2 июля № 378 в Беларуси закрывается корреспондентский пункт польского «Еврорадио». Сегодня соответствующее поставление зарегистрировано в Национальном реестре.

«Название акта - о закрытии в Республике Беларусь корреспондентского пункта общества с ограниченной ответственностью «Европейское радио для Беларуси» (Республика Польша)», - пишет Национальный правовой интернет-портал.

Отмечается, что сегодня данное поставление принято, а завтра вступает в силу.

«Европейское радио для Беларуси» было основано в сентябре 2005 года в Варшаве. Все время своего существования оно позиционирует себя как белорусское СМИ и освещает белорусские новости. В 2009 году был открыт корреспондентский пункт «Европейского радио для Беларуси» в Минске. Летом 2020-го на волне протестов власти Беларуси заблокировали доступ к сайту euroradio.fm, после чего редакция переехала на зеркало euroradio.pl.

 
Теги: Минск
 
 
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Постановлением Совета министров от 2 июля № 378 в Беларуси закрывается корреспондентский пункт польского «Еврорадио».
 
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