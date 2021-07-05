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Уголовное дело в отношении Колесниковой и Знака будет рассматривать Минский областной суд
05.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Уголовное дело в отношении Колесниковой и Знака будет рассматривать Минский областной суд. Дата процесса еще не назначена. Как сообщается, материалы поступили из Верховного суда для рассмотрения по первой инстанции. Органом предварительного расследования Колесникова и Знак обвиняются по трем статьям: "Заговор с целью захвата власти", "Призывы на причинение вреда нацбезопасности" и "Создание экстремистского формирования". Оба находятся под стражей.
Как мы уже рассказывали, эти люди, провозгласив и позиционируя себя представителями подавляющего большинства граждан Беларуси, призывали к забастовкам, к признанию выборов недействительными. На пресс-конференции в августе прошлого года Колесникова, Знак и ряд других людей заявили о создании так называемого координационного совета.
Как отметили в Генпрокуратуре, целью этого сообщества была координация протестной активности, в том числе по организации и проведению действий по захвату государственной власти и смене политического руководства неконституционным путем, разжигание политической и социальной вражды в обществе, а также публичные призывы к воспрепятствованию законному функционированию органов государственной власти и управления.
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Уголовное дело в отношении Колесниковой и Знака будет рассматривать Минский областной суд. Дата процесса еще не назначена. Как сообщается, материалы поступили из...
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