ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ГАИ следит за использованием бустеров

05.07.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Безопасность детей на дороге под вниманием сотрудников ГАИ. Одинаково усилен контроль в течение трех месяцев каникул. В целях профилактики представители Госавтоинспекции внимательно следят за сохранением водителями скоростного режима и выполнением правил перевозки юных пассажиров. Ребенок в возрасте до двенадцати лет во время движения автомобиля должен находиться в специальном удерживающем кресле, а подростки обязательно пристегнуты ремнем безопасности.

За этот год только в столице в ДТП попали почти 50 несовершеннолетних. В течение летнего периода инспекторы будут дежурить возле детских площадок и пешеходных зон, чтобы снизить риск дорожных происшествий.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безопасность детей на дороге под вниманием сотрудников ГАИ. Одинаково усилен контроль в течение трех месяцев каникул. В целях профилактики представители...
 
Новости дня
Новости общества
 
Корреспондентский пункт «Еврорадио» в Беларуси закрывают
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by