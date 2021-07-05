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Прогноз погоды на 6 июля
05.07.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, по западной половине республики скажется влияние малоподвижного фронтального раздела.
6 июля (вторник) местами по западной половине республики ожидаются грозы, ночью и утром в отдельных районах страны туман.
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Погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, по западной половине республики скажется влияние малоподвижного фронтального...
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