Вилейский край предлагает нетипичные туристические маршруты

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Новые, нетипичные туристические маршруты предлагает Вилейский край - один из самых живописных в центральном регионе.

На карте не только историко-архитектурные ценности: храмы, усадьбы, путешествия с пометкой эко (земли здесь одни из самых экологически чистых). Местная особенность - подвесные мосты. Вилейские достопримечательности в сюжете Ларисы Гулякевич.

Поместье Ганута (сейчас деревня Ручица) с 1501 года было частной собственностью князей Гольшанских, потом стало фамильным имуществом рода Огинских. Именно здесь в середине XVIII столетия построил себе летнюю резиденцию Тадеуш Огинский.

Наталья Лешкович, научный сотрудник Вилейского краеведческого музея:

Усадьба до наших дней не сохранилась. В годы Первой мировой войны здесь проходили интенсивные бои, усадьба была частично разрушена, а красивый парк, которые занимал больше 30 гектаров, был уничтожен. Во время Второй мировой войны усадьба была полностью сожжена. До наших дней остались только две каплицы, которые напоминают нам о том, какая это была красивая усадьба.

Как выглядело строение с отличительной архитектурой в стиле позднего барокко с элементами рококо, свидетельствуют документальные фотоснимки и акварели Наполеона Орды. Сюда приезжали знатные гости на балы и концерты.

Вилейская земля имеет ряд преданий, связанных с Михалом Клеофасом Огинским - известным дипломатом, композитором. Местные ученые считают, что его самый знаменитый полонез "Прощание с Родиной" был написан именно здесь.

Надежда Авдей, директор Вилейского краеведческого музея:

Но есть предание о том, что здесь есть короткий путь 10 км, который соединяет нашу Гануту и Залесье. Есть предание, что когда Михал Клеофас Огинский шел пешком из одного своего владения в другое, в его голове и родился этот полонез "Прощание с Родиной". Потому что это были последние часы, когда он находился здесь, а потом уехал с территории Беларуси.

Очевидцы былого величия - две часовни, парковые пруды и церковь, построенная в 1881 году. Она действует и поныне. Во времена Тадеуша Огинского здесь был деревянный костел. Есть и другие особенности этого края.

Достопримечательность Вилейского края - подвесные мосты. Сделаны обычными архитекторами - местными жителями. На сегодняшний день это интересный объект для туристов, а для жителей окружающих деревень - вынужденная необходимость.

Самодельные подвесные мосты здесь строились для удобства перехода через Вилию и Нарочанку. Речки с характером. Сейчас любимый туристический маршрут для сплава на байдарках.

Достопримечательности Вилейского края привлекают не только туристов. Художники и писатели вдохновляются живописными пейзажами, историческим наследием и энергетикой былых времен.