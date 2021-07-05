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Лесхозы готовы в кратчайшие сроки разработать поврежденные ветровалом насаждения - Минлесхоз

05.07.2021 19:55 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесхозы в кратчайшие сроки разработают поврежденные ветровалом насаждения, заявил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

Валентин Шатравко в ходе сегодняшней рабочей поездки по Витебской области оценил масштабы прошедшей недавно стихии. По предварительным данным, только в Бешенковичском и Шумилинском районах сплошные санитарные рубки необходимо провести более чем на 150 га.

Лесхозы готовы в кратчайшие сроки разработать поврежденные ветровалом насаждения - Минлесхоз
Валентин Шатравко. Фото из архива

Отвечая на вопрос журналиста, хватит ли у лесхозов средств сделать это оперативно, первый замминистра ответил: "На таких больших буреломах, как по Смолевичам, Червеню, Березино, мы привлекали все области и лесхозы, чтобы увеличить объемы заготовки и сократить сроки разработки. А сегодня тот же Бешенковичский лесхоз своими силами все разработает, Шумилинский - привлекает Дретунский лесхоз, а также частные структуры для оказания услуг в разработке этих лесосек. Здесь не экстраординарная ситуация. Сегодня наши лесхозы и частные структуры обеспечены всем необходимым и готовы к разработке поврежденных ветровалом насаждений в кратчайшие сроки", - отметил Валентин Шатравко.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко в ходе сегодняшней рабочей поездки по Витебской области оценил масштабы прошедшей недавно...
 
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