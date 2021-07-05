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Еще двух комментаторов в Сети, которые оскорбили представителей МВД, нашли сотрудники ГУБОП

05.07.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Еще двух комментаторов в Сети, которые оскорбили представителей МВД, нашли сотрудники ГУБОП. Фигуранты - это 45-летний житель Жодино и 33-летний минчанин. Первый из них в августе оставил оскорбительный месседж под фото начальника Жодинского ГОВД. Изображение было размещено в деструктивном телеграм-канале. Второй написал пост под снимком командира взвода войсковой части 3214. Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовные дела за оскорбление представителей власти. Оба фигуранта работают на крупных предприятиях.


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Еще двух комментаторов в Сети, которые оскорбили представителей МВД, нашли сотрудники ГУБОП. Фигуранты - это 45-летний житель Жодино и 33-летний минчанин. Первый из...
 
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