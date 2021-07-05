ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минздрав убрал излишнюю детализацию при учете использованных ампул из-под наркотиков

05.07.2021 20:57 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав внес изменения в акт на уничтожение использованных ампул, флаконов, трансдермальных терапевтических систем (ТТС) из-под наркотических средств и психотропных веществ, неиспользованных пациентами наркотических средств и психотропных веществ, рецептов на них. Это предусмотрено приказом №699 от 11 июня 2021 года за подписью министра здравоохранения Дмитрия Пиневича, сообщает БЕЛТА.

Приказ №699 вносит изменения в приказ Минздрава №1409 от 30 декабря 2020 года.

Как пояснили в пресс-службе Минздрава, приказ №699 исключает необходимость указания в акте точного количества ампул для каждого вида наркотических средств и психотропных веществ в организациях здравоохранения, которые были использованы для оказания медпомощи пациентам.

Это связано с тем, что пустые ампулы или ТТС уже не содержат наркотических средств или психотропных веществ и фактически являются отходами. Учитывая значительное количество сдаваемых использованных ампул и ТТС, излишняя детализация по указанию их наименования и количества для каждого наркотического средства или психотропного вещества в акте несет дополнительную нагрузку на главных медицинских сестер больниц. Приказом №699 такой вид учета исключается.

"Предметно-количественный учет самих наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в организациях здравоохранения в соответствии с постановлением №98 по каждому наименованию и дозировке наркотического средства или психотропного вещества", - отметили в Минздраве.

В пресс-службе добавили, что приказ №699 издан с учетом практики применения приказа Минздрава №1409 от 30 декабря 2020 года и постановления Минздрава №98 от 17 ноября 2020 года.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Приказ №699 вносит изменения в приказ Минздрава №1409 от 30 декабря 2020 года.
 
Новости дня
Новости общества
 
Лесхозы готовы в кратчайшие сроки разработать поврежденные ветровалом насаждения - Минлесхоз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by