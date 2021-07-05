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Все о конном спорте - в традиционной рубрике "Токийский экспресс"
05.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сейчас пришло время нашей традиционной рубрики "Токийский экспресс". Сегодня расскажем об одном из самых дорогих видов спорта.Это не футбол... Конный спорт. В этой элитной компании участников олимпийских соревнований есть наши спортсмены. Более того, белорусы будут представлены в Токио в самом зрелищном виде - троеборье. Знакомимся! Рассказывает Анна Эйсмонт. (видео)
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Сейчас пришло время нашей традиционной рубрики "Токийский экспресс". Сегодня расскажем об одном из самых дорогих видов спорта.Это не футбол... Конный спорт. В этой...
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