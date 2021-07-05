В Беларуси продолжается трудовое лето - 2021

Источник материала: БT

Кипит работа в эти жаркие дни на студенческих стройках. Сотни ребят проводят каникулы на возведении социально значимых и промышленных объектов. Также будут заняты в педагогических, медицинских, экологических и сельскохозяйственных отрядах. Причем не только в Беларуси, но и за ее пределами (например, в Краснодарском крае). В целом заявки на трудоустройство в этом году подали 28 тысяч человек.

О первых шагах в трудовую жизнь - сюжет Анны Ковалевой.

Стройплощадка новой школы в Гомеле объявлена молодежной стройкой

Максим Степаненко в своей семье продолжатель строительной династии. Пока - студент-третьекурсник. Через год станет дипломированным специалистом в сфере промышленно-гражданского строительства. Этим летом профмастерство решил оттачивать в составе стройотряда.

Максим Степаненко, командир студотряда, учащийся Гомельского государственного дорожно-строительного колледжа:

В этом году я впервые нахожусь в студенческом отряде. И решил принести пользу и при этом немножко заработать на свои нужды. Есть мечта! Первый автомобиль! Коплю.

По всей стране заявки на работу уже подали более 28 тысяч человек - студенты, учащиеся ссузов и школьники. В БРСМ трудоустроить обещают каждого. На выбор, кроме строительной сферы - сельское хозяйство, промышленность, медицина, образование, работа в экологических проектах и даже в IT.

Анна Мигун, первый секретарь Гомельской центральной районной организации БРСМ:

Со следующей недели ребята поедут в качестве педагогического отряда в "Орленок", поработают в студенческом отряде. Также ежегодно бойцы студенческих отрядов БелГУТа ездят в Островец в качестве студотрядов, и в этом также они планируют поехать.

Поработать в таких крупных проектах для ребят - дело ответственное и важное. Поэтому студенты всегда охотно присоединяются к строительству социальных объектов. Та же школа в Гомеле спроектирована по особым канонам. Только над проектом работали сразу 160 человек.







Это будет трехэтажное здание из четырех блоков. Библиотека с читальным залом и книгохранилищем, спальни и игровые комнаты для первоклассников, специализированные классы по информатике, химии, физике, лингафонные кабинеты и кинофотолаборатория.

Здесь возводят четвертый блок. В проекте он самый сложный. Строителям предстоит подготовить непростую систему водоотведения: и через три месяца на этом месте появятся сразу два бассейна.

Рядом столовая, пищеблок, актовый и спортивный залы. Здесь появится площадка для воркаута и интегрированные классы. Школа станет полностью безбарьерной зоной.

Сергей Матлак, заместитель гендиректора стройтреста № 14 г. Гомеля:

Было забито 426 свай, что является конструктивной особенностью. Железобетонный каркас на данных объектах - на первом, втором, третьем, четвертом блоке выполнен на 90 % - мы его завершаем.

Строители используют современные технологии, поэтому возведение идет быстрыми темпами. На объекте круглосуточно работают более 400 человек. Теперь на подмоге и студотряды из полсотни ребят: новую школу в молодом микрорайоне очень ждут. Учреждение рассчитано на 845 детей и свои двери для них распахнет уже к новому учебному году.





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