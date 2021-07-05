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М. Захарова: Европа ведет огонь по своим и не считает жертв

05.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Заявление по поводу последствий для Литвы тех санкций, которые Евросоюз ввел против Беларуси, сделала представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, потери от сокращения транзита будут для этой прибалтийской страны просто катастрофическими. Например, треть грузооборота Клайпедского порта - это белорусские товары.

Не менее тяжелыми последствия обещают быть и для железных дорог Литвы. Здесь белорусское происхождение или назначение имеет четверть грузов. Мария Захарова указывает, что в Европе явно заигрались "в борьбу с режимом" и перестали считать жертвы "огня по своим". Литва по этой части особенно преуспела.


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Заявление по поводу последствий для Литвы тех санкций, которые Евросоюз ввел против Беларуси, сделала представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам,...
 
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