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П. Толстой: Мешать парламентарию работать - чрезвычайная наглость
05.07.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
К сожалению, к отрытому и равноправному диалогу, который предлагает Беларусь, готовы не все. Наши западные соседи предпочитают разговаривать языком давления и санкций либо, действуя исподтишка, нанося удары в спину, что неприемлемо в нормальном обществе.
Российская делегация в Парламентской ассамблее ОБСЕ категорически не согласна с действиями европейских властей, которые запретили участие в заседании этой структуры депутату Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрею Савиных. Глава российской делегации Петр Толстой высказался на этот счет с непарламентской резкостью и указал, что виновниками инцидента являются Польша, Латвия и Австрия:
На заседании Постоянного комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене, где присутствуют главы национальных делегаций, мы заявили протест действиям европейских властей, не позволивших приехать нашему белорусскому коллеге без объяснения причин. Это чрезвычайная наглость - лишать парламентария возможности работать очно в Вене.
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К сожалению, к отрытому и равноправному диалогу, который предлагает Беларусь, готовы не все. Наши западные соседи предпочитают разговаривать языком давления и...
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