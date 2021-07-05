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Как показывает время, многие проблемы необходимо решать именно сообща. С момента протестных событий в Беларуси прошел почти год. Белорусы подверглись серьезному испытанию на прочность и получили важный урок. Результатом стал импульс для формирования гражданского общества с пониманием персональной ответственности за судьбу Родины. Сегодня такие единомышленники собираются в общественные объединения и проводят очень важные мероприятия. Для себя, и для всей страны.

О том, как ранее аполитичные подруги "сшивают" белорусское общество, расскажет наш обозреватель Андрей Сыч.

События прошлого года всколыхнули всю страну. В искусственную сегрегацию белорусов на "ябатек" и "невероятных" вкладывали миллионы долларов. Раскол ударил по семьям и трудовым коллективам. Эмоциональный накал толкал людей на агрессию и преступления. Присутствовала угроза погрузиться в хаос и лишиться привычного, размеренного образа жизни. Это вызвало закономерную политизацию нейтральной части общества. Белорусы начали активнее вникать в общественно-политические процессы.

Альтернатива грантоедам

Сформировалась альтернатива профессиональным грантоедам, которые под ширмой гражданского общества ловко осваивают весомые бюджеты.

Одним из ярких примеров такой активности является дискуссионная площадка "Диалоги о важном". До этого совершенно аполитичные подруги Наталья Трофимова и Ирина Абраменко, взволнованные ситуацией в стране, решили не быть пассивными наблюдателями, а внести свой вклад в сохранение страны.

Ирина Абраменко, соорганизатор проекта "Диалоги о важном":

Прошлый год был волнительным для подавляющего числа белорусов. Каждый из нас думал, что может сделать именно он. Идея организации этой площадки (теперь уже моей коллеги) - Натальи Трофимовой. Она мне несколько раз говорила: "Ира, надо найти такое место, чтобы все с разными точками зрения собирались, говорили, разбирались - и это был бы путь к примирению". Эта идея долго вынашивалась, мы искали, кто бы нас поддержал, спрашивали общественное мнение, и сегодня - уже седьмая встреча.

Интерес к диалоговой площадке продолжает расти от мероприятия к мероприятию. Неподдельный интерес у людей вызывает формат проведения и спикеры, которых приглашают организаторы. Среди них оппозиционные политики и экономисты, экс-кандидаты в президенты, действующие депутаты парламента.

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

То, что это организуют люди, а не какие-то организации, прекрасно. Поэтому я с удовольствием отвлекаюсь на взаимодействие, потому что я думаю, что здесь, в зале, сегодня соберутся люди, которым действительно будет интересно то, о чем я говорю. Есть такое крылатое выражение, которое мне очень нравится: "Мы можем делать любые глупости. Единственное, что мы не можем себе позволить - это иметь иллюзии в отношении окружающей нас реальности". Поэтому такие беседы, встречи, обсуждения, которые позволят реально посмотреть на то, что происходит в мире, какие процессы сегодня доминируют в мировом сообществе, они действительно нужны. В противном случае, мы просто не сможем понять, в каком направлении нам двигаться.

Однако с долей сожаления организаторы утверждают, что среди участников дискуссии большинство сторонников действующей власти. Как оказалось, те, кто громче всех требовал диалога, сегодня предпочитают игнорировать мероприятия, на которых звучат неприятные для них аргументы. При этом те, кто все же находит в себе силы прийти, имеет возможность открытого прямого общения с оппонентами. Такие встречи дают свои позитивные результаты.

Ирина Абраменко, соорганизатор проекта "Диалоги о важном":

Уже после первой площадки к нашему одному соучредителю подходила девушка и сказала: "Я ваша подписчица. Вы знаете, что мне сейчас стыдно, потому что в августе-сентябре я писала вам всякие гадости, а потом, значит, я стала сомневаться, права ли я. Я стала за вами наблюдать, потом появилась эта площадка. И сегодня, побыв на первом вашем мероприятии, я осталась, чтобы попросить у вас лично прощения и сказать спасибо вам.

Тем, кто до сих пор находится в состоянии эмоциональной эйфории, созданы все условия для диалога и открытой дискуссии с оппонентами и представителями власти. Белорусское общество возвращается к своей привычной, размеренной жизни. Люди наслаждаются летом и компанией друзей. Тем более нелепо сегодня звучат призывы различных политиканов, оторванных от реальности, устраивать уличные протесты в Беларуси. Они так и остаются эхом в их пустых головах.





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