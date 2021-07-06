ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Материалы нескольких деструктивных телеграм-каналов признали экстремистскими

06.07.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Несколько деструктивных телеграм-каналов признали экстремистскими. Прокуратура проанализировала контент, в нем звучали призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, насилию в отношении правоохранителей, а также имели место оскорбительные сообщения, разжигающие социальную вражду и рознь. Доступ к этим ресурсам мог получить любой пользователь "Телеграма". На основании закона "О противодействии экстремизму" в суды были направлены заявления о признании продукции телеграм-каналов экстремистской. Суд удовлетворил заявления в полном объеме.



Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько деструктивных телеграм-каналов признали экстремистскими. Прокуратура проанализировала контент, в нем звучали призывы к массовым беспорядкам,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пра надвор'е
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by