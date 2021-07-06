Материалы нескольких деструктивных телеграм-каналов признали экстремистскими

Источник материала: БT

Несколько деструктивных телеграм-каналов признали экстремистскими. Прокуратура проанализировала контент, в нем звучали призывы к массовым беспорядкам, хулиганским действиям, насилию в отношении правоохранителей, а также имели место оскорбительные сообщения, разжигающие социальную вражду и рознь. Доступ к этим ресурсам мог получить любой пользователь "Телеграма". На основании закона "О противодействии экстремизму" в суды были направлены заявления о признании продукции телеграм-каналов экстремистской. Суд удовлетворил заявления в полном объеме.



