БЖД в I полугодии перевезла почти 30 млн пассажиров

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным, Белорусская железная дорога в первом полугодии перевезла почти 30 млн пассажиров, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В январе-июне текущего года поездами Белорусской железной дороги перевезено более 29,9 млн пассажиров во всех видах сообщений, что составило 103% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Основной пассажиропоток (более 97,5%) сформировали внутриреспубликанские железнодорожные перевозки.

Поезда региональных линий экономкласса перевезли 24,1 млн пассажиров, что составило 100,8% к аналогичному периоду прошлого года. Поезда межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса - более 3,5 млн пассажиров, или 117,5% к соответствующему периоду 2020 года. Также более 1,5 млн человек воспользовались поездами городских линий.

С момента возобновления в феврале 2021 года пассажирского сообщения с Россией поезда международных линий перевезли 673,7 тыс. пассажиров, это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.-0-