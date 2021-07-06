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БЖД в I полугодии перевезла почти 30 млн пассажиров
06.07.2021 10:11 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По оперативным данным, Белорусская железная дорога в первом полугодии перевезла почти 30 млн пассажиров, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.
В январе-июне текущего года поездами Белорусской железной дороги перевезено более 29,9 млн пассажиров во всех видах сообщений, что составило 103% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Основной пассажиропоток (более 97,5%) сформировали внутриреспубликанские железнодорожные перевозки.
Поезда региональных линий экономкласса перевезли 24,1 млн пассажиров, что составило 100,8% к аналогичному периоду прошлого года. Поезда межрегиональных линий и региональных линий бизнес-класса - более 3,5 млн пассажиров, или 117,5% к соответствующему периоду 2020 года. Также более 1,5 млн человек воспользовались поездами городских линий.
С момента возобновления в феврале 2021 года пассажирского сообщения с Россией поезда международных линий перевезли 673,7 тыс. пассажиров, это на 38% больше, чем за аналогичный период прошлого года.-0-
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С момента возобновления в феврале 2021 года пассажирского сообщения с Россией поезда международных линий перевезли 673,7 тыс. пассажиров, это на 38% больше, чем за...
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