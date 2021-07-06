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БСЖ проведет республиканский конкурс региональных молодежных проектов "Дзявочы вянок Мiра"

06.07.2021 10:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр БЕЛТА /. Белорусский союз женщин 7 июля проведет республиканский конкурс региональных молодежных проектов структурных подразделений общественного объединения "Дзявочы вянок Мiра". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили организаторы.

Конкурс состоится при поддержке Гродненского облисполкома, учреждения "Замковый комплекс "Мир", Кореличского райисполкома.

"Дзявочы вянок Мiра" - это презентация социально-значимых проектов молодежных структурных подразделений ОО "БСЖ", направленных на укрепление института семьи, оказание помощи нуждающимся, объединение молодых женщин с активной гражданской позицией, духовно-нравственное возрождение, социально-экономическое, гуманитарно-культурное развитие страны.

Свои проекты представят члены молодежных подразделений Белорусского союза женщин со всей республики. Тематика проектов различна: "Война. Помним. Чтим", "Счастливая Женщина", "Молодежная волна Приднепровья", "Мир глазами женщины", "Женские сердца прокуратуры".

Победители конкурса станут обладателями гранта от Белорусского союза женщин на реализацию проекта.

Место проведения мероприятия - замковый комплекс "Мир".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Свои проекты представят члены молодежных подразделений Белорусского союза женщин со всей республики. Тематика проектов различна: "Война. Помним. Чтим", "Счастливая...
 
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