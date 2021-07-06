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Минсвязи выпускает марки из серии "Праздники и обряды белорусов"

06.07.2021 10:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство связи и информатизации сегодня выпускает в обращение четыре почтовые марки из серии "Праздники и обряды белорусов", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ведомства.

Как отметили в министерстве, этот проект реализован в сотрудничестве с Белорусским государственным университетом культуры и искусств. К выпуску также подготовлены красочные карточки для картмаксимумов. Художник почтовых марок, карточек, спецштемпеля и конверта "Первый день" - Виктор Чайчук, дизайн Евгении Бедоник.

В основу почтовой продукции вошли веселые зимние Колядки, Пасха - главный христианский праздник, Купалье, связанное с большим количеством легенд и преданий, и Богач - праздник урожая, который отмечали в день осеннего равноденствия.

"К почтовой марке "Купалье" применяется технология дополненной реальности, то есть при наведении на марку камеры смартфона с запущенным приложением AR MARKA BELARUS появляется специально созданный сценарий", - рассказали в Минсвязи.

В день выпуска почтовых марок в обращение в отделении почтовой связи №26 Витебска будет проводиться специальное гашение на конверте "Первый день".-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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