В. Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы

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Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы. Верховный суд огласил приговор 6 июля, сообщает БЕЛТА .

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5 тыс. базовых величин, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок пять лет, - сказал судья Игорь Любовицкий.

Как сообщалось, суд над топ-менеджерами Белгазпромбанка начался 17 февраля. Дело рассматривалось Верховным судом. Судебное разбирательство было открытым.



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