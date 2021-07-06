|
ООН: массовая вакцинация позволит вскоре возродить международный туризм
06.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Массовая вакцинация позволит вскоре возродить международный туризм. Такой прогноз дают аналитики Всемирной туристской организации ООН. По их словам, в июне почти 30 % всех стран и направлений были полностью закрыты для международного туризма, из них более половины - с мая 2020 года или дольше. Полностью открыты для туристов без ограничений всего три страны в мире - Албания, Коста-Рика и Доминикана.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Массовая вакцинация позволит вскоре возродить международный туризм. Такой прогноз дают аналитики Всемирной туристской организации ООН. По их словам, в июне почти...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)