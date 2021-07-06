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ООН: массовая вакцинация позволит вскоре возродить международный туризм

06.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Массовая вакцинация позволит вскоре возродить международный туризм. Такой прогноз дают аналитики Всемирной туристской организации ООН. По их словам, в июне почти 30 % всех стран и направлений были полностью закрыты для международного туризма, из них более половины - с мая 2020 года или дольше. Полностью открыты для туристов без ограничений всего три страны в мире - Албания, Коста-Рика и Доминикана.

При этом в каждой второй стране, которые считаются наиболее популярными туристическими направлениями в мире и на которые до пандемии приходилась четверть всех международных прибытий, правительства по-прежнему не рекомендуют своим гражданам несущественные поездки, в том числе с целью туризма.

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Массовая вакцинация позволит вскоре возродить международный туризм. Такой прогноз дают аналитики Всемирной туристской организации ООН. По их словам, в июне почти...
 
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