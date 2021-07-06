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Курсы валют на 6 июля - рубль окреп к доллару и ослаб к евро
06.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах рубль окреп к доллару и ослаб к евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 54 копейки. Евро 3 рубля 1 копейка. И 3 рубля 46 копейки стоят 100 российских рублей.Читайте также:
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На прошедших торгах рубль окреп к доллару и ослаб к евро и российскому рублю. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 54 копейки. Евро 3 рубля 1 копейка. И 3 рубля 46...
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