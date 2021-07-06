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В детских оздоровительный лагерях Беларуси началась вторая смена
06.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Отдых должен быть полезным. В детских оздоровительных лагерях начинается вторая смена. Только в Минской области их работает более 4 тысяч - как дневные здравницы (на базе школ), так и круглосуточные. Так, в Молодечненской санаторной школе-интернате оздоравливаются около 200 детей. Для них открыто сразу несколько лагерей, один из них - с углубленным изучением иностранных языков. Новинка года - этноэкскурсии.
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Отдых должен быть полезным. В детских оздоровительных лагерях начинается вторая смена. Только в Минской области их работает более 4 тысяч - как дневные здравницы...
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