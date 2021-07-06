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Учреждения здравоохранения Беларуси с 15 июля готовы принимать иностранных граждан для вакцинации от COVID-19
06.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Учреждения здравоохранения нашей страны с 15 июля готовы принимать иностранных граждан для вакцинации от COVID-19. Созданы все условия для транспортировки и хранения вакцины. Прививать приезжих будут "Спутником" по предварительной записи и на платной основе. Обязательное условие - наличие отрицательного ПЦР-теста. Сертификат о вакцинации можно будет получить на русском и английском языках в течение пяти дней после полного курса вакцинации. Возможность безвизового посещения Беларуси для вакцинации предоставляется гражданам 73-х государств. Антиковидные уколы планируется проводить в 82-х медицинских учреждениях страны.
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Учреждения здравоохранения Беларуси с 15 июля готовы принимать иностранных граждан для вакцинации от COVID-19
Учреждения здравоохранения нашей страны с 15 июля готовы принимать иностранных граждан для вакцинации от COVID-19. Созданы все условия для транспортировки и хранения...
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