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Учреждения здравоохранения Беларуси с 15 июля готовы принимать иностранных граждан для вакцинации от COVID-19

06.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Учреждения здравоохранения нашей страны с 15 июля готовы принимать иностранных граждан для вакцинации от COVID-19. Созданы все условия для транспортировки и хранения вакцины. Прививать приезжих будут "Спутником" по предварительной записи и на платной основе. Обязательное условие - наличие отрицательного ПЦР-теста. Сертификат о вакцинации можно будет получить на русском и английском языках в течение пяти дней после полного курса вакцинации. Возможность безвизового посещения Беларуси для вакцинации предоставляется гражданам 73-х государств.  Антиковидные уколы планируется проводить в 82-х медицинских учреждениях страны.  

Полный курс вакцинации прошли около 700 тыс. белорусов 

Первую дозу вакцины в Беларуси уже получили более 980 тысяч человек. Из них около 700 тысяч прошли полный курс вакцинации.

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Учреждения здравоохранения нашей страны с 15 июля готовы принимать иностранных граждан для вакцинации от COVID-19. Созданы все условия для транспортировки и хранения...
 
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