ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В белорусской армии продолжается масштабная подготовка к "АрМИ-2021"

06.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В белорусской армии продолжается масштабная подготовка к Армейским международным играм. В этом году команды Вооруженных сил примут участие в двадцати семи из тридцати четырех конкурсов. На территории нашей страны пройдут три из них. Это  "Уверенный прием", "Полярная звезда" и "Снайперский рубеж". Армейские международные игры - 2021 состоятся с 22 августа по 4 сентября. Организаторы для участников подготовили сразу три новых состязания: "Меридиан" - для специалистов военно-топографической службы;  "Тактический стрелок" - в основу соревнования легли элементы армейской тактической стрельбы из различного стрелкового оружия; еще один вид состязаний - "Армия культуры" - пройдет с участием творческих коллективов.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусской армии продолжается масштабная подготовка к Армейским международным играм. В этом году команды Вооруженных сил примут участие в двадцати семи из...
 
Новости дня
Новости общества
 
В ночь с 6 на 7 июля белорусы отметят Купалье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by