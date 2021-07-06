|
В ночь с 6 на 7 июля белорусы отметят Купалье
06.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Купалье - торжество летнего солнцестояния с богатой многовековой историей. Издревле обряды купальского торжества демонстрируют единение человека с природой. На Купалу собирают цветы и травы, девушки плетут венки и гадают на любовь. Неотъемлемая часть купальского праздника - это хороводы, разжигание костра и поиск папараць-кветкі - цветка счастья.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Купалье - торжество летнего солнцестояния с богатой многовековой историей. Издревле обряды купальского торжества демонстрируют единение человека с природой. На...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)