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В ночь с 6 на 7 июля белорусы отметят Купалье

06.07.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Купалье - торжество летнего солнцестояния с богатой многовековой историей. Издревле обряды купальского торжества демонстрируют единение человека с природой. На Купалу собирают цветы и травы, девушки плетут венки и гадают на любовь. Неотъемлемая часть купальского праздника - это хороводы, разжигание костра и поиск папараць-кветкі - цветка счастья.

Красочные купальские интерактивы сегодня пройдут во многих музеях и на фольклорных площадках Беларуси. Масштабную праздничную программу под названием "Ой, як на Купала сонца зайграла" сегодня вечером проведут в Молодечно.


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Купалье - торжество летнего солнцестояния с богатой многовековой историей. Издревле обряды купальского торжества демонстрируют единение человека с природой. На...
 
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