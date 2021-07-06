В ночь с 6 на 7 июля белорусы отметят Купалье

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Купалье - торжество летнего солнцестояния с богатой многовековой историей. Издревле обряды купальского торжества демонстрируют единение человека с природой. На Купалу собирают цветы и травы, девушки плетут венки и гадают на любовь. Неотъемлемая часть купальского праздника - это хороводы, разжигание костра и поиск папараць-кветкі - цветка счастья.



Красочные купальские интерактивы сегодня пройдут во многих музеях и на фольклорных площадках Беларуси. Масштабную праздничную программу под названием "Ой, як на Купала сонца зайграла" сегодня вечером проведут в Молодечно.







