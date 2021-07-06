Совмин утвердил график перевода инфоресурсов госорганов на республиканскую платформу

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило план-график размещения существующих программно-технических средств, информационных систем (ресурсов) госорганов и иных госорганизаций, хозобществ, в которых Беларусь либо административно-территориальная единица обладает акциями (долями в уставных фондах) в размере более 50%, на ресурсах республиканского центра обработки данных и республиканской платформы на 2021 и 2022 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 июля 2021 года №374, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

В перечне 36 наименований госорганов и организаций. В их числе - Министерство архитектуры и строительства, Министерство здравоохранения, Министерство спорта и туризма, Министерство труда и социальной защиты, Государственный комитет по имуществу, Витебский, Гродненский, Могилевский облисполкомы, РУП "ПО "Белоруснефть".

Правовой акт разработан в соответствии с указом от 23 января 2014 года №46 "Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологий".

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-