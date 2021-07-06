ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Совмин утвердил график перевода инфоресурсов госорганов на республиканскую платформу

06.07.2021 10:59 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило план-график размещения существующих программно-технических средств, информационных систем (ресурсов) госорганов и иных госорганизаций, хозобществ, в которых Беларусь либо административно-территориальная единица обладает акциями (долями в уставных фондах) в размере более 50%, на ресурсах республиканского центра обработки данных и республиканской платформы на 2021 и 2022 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 1 июля 2021 года №374, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

В перечне 36 наименований госорганов и организаций. В их числе - Министерство архитектуры и строительства, Министерство здравоохранения, Министерство спорта и туризма, Министерство труда и социальной защиты, Государственный комитет по имуществу, Витебский, Гродненский, Могилевский облисполкомы, РУП "ПО "Белоруснефть".

Правовой акт разработан в соответствии с указом от 23 января 2014 года №46 "Об использовании государственными органами и иными государственными организациями телекоммуникационных технологий".

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство утвердило план-график размещения существующих программно-технических средств, информационных систем (ресурсов) госорганов и иных госорганизаций,
 
Новости дня
Новости общества
 
В. Бабарико приговорили к 14 годам лишения свободы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by