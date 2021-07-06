Мусиенко: попытка госпереворота и терактов, санкции говорят о том, что сейчас переломное время

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6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытка госпереворота и терактов, покушение на жизнь телеведущего и санкционная борьба говорят о том, что сейчас переломное время. Такое мнение руководителя Аналитического центра ЕсооМ Сергея Мусиенко публикует газета "СБ. Беларусь сегодня" , сообщает БЕЛТА.

"Чудовищно, когда для достижения своих целей зарубежные государства используют столь подлые методы, выходящие за грань понимания. Безусловно, это вызывает возмущение. С другой стороны, это можно назвать и оценкой нашей независимости, нашего пути развития, которые не нравятся огромному количеству людей и стран. Потому и предпринимаются шаги, давно выходящие из юридической плоскости и больше напоминающие международный самосуд, - уверен аналитик. - Попытка госпереворота и терактов, покушение на жизнь телеведущего и санкционная борьба говорят о том, что сейчас переломное время. Совершенно неприкрыто идет гибридная война. Когда канцлер Германии на закате своих полномочий совершает визит в Великобританию и просит прекратить материковые рейсы в Европу - это вам ничего не напоминает? Отработка бесполетной воздушной зоны над Беларусью - возмутительный факт, подобное происходило лишь в преддверии или во время войн. Все это, как и отсутствие реакции Запада на заявления Протасевича, четкий и понятный сигнал, что нас расценивают как противника. Причем противника серьезного".

Сергей Мусиенко считает: на подобное Беларусь должна серьезно отвечать. "По большому счету, это наш шанс. Вспомните, многие годы мы относились ко Дню Независимости как к рядовому празднику, без особой личной сопричастности и душевного понимания. Сейчас же ситуация совершенно иная, ценность праздника возросла настолько, что он стал для нас одним из самых значимых. И даже круг людей, поздравляющих друг друга с Днем Независимости, говорит о многом. Не менее чудовищно, что предшествовавшее экстремистским и террористическим поползновениям Запада усиление санкционного давления произошло в канун 80-летия начала Великой Отечественной войны. И так же, как и в 1941-м, было подкреплено "обоснованием" со стороны германского МИД", - сказал политолог.

По его словам, у Беларуси сейчас есть шанс мобилизоваться, иначе независимость не сохранить. "Мы видим, какова ее цена в современном мире, где становятся перед абстрактным афроамериканцем на колени, а вот желания извиниться за уничтожение десятков миллионов как-то не наблюдается. О каких-либо претензиях в адрес Беларуси со стороны стран коллективного Запада не то что говорить - даже думать нельзя! Но на деле все иначе…Думаю, нападки Запада на Беларусь связаны и с нашей реакцией на коронакризис. Локдауны и комендантский час мы не вводили, и сегодня граждане Италии просятся в наши санатории просто для того, чтобы пожить как люди! Понятно, что Беларусь воспринимается Западом как неудобный и даже плохой пример, который нужно прекратить. Нет желания и показывать наш коллективный опыт по борьбе с пандемией. И сохранение системы здравоохранения, что оказалось куда эффективнее нынешней необходимости в других странах частых ПЦР-тестов за 50 евро и хождения в кафе по QR-коду", - отметил Сергей Мусиенко.-0-