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До +30°С ожидается в Беларуси 7 июля
06.07.2021 11:51 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 30 градусов жары ожидается в Беларуси 7 июля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В среду ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь днем местами по западу пройдут кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - плюс 25-30.-0-
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Температура воздуха ночью составит 13-19 градусов выше нуля, днем - плюс 25-30.
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