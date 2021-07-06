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Министры в июле проведут приемы граждан в регионах
06.07.2021 11:51 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры проведут в июле личные приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук встретится с гражданами 14 июля в Кореличском райисполкоме.
На 15 июля запланирован прием граждан министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко в Молодечненском райисполкоме.-0-
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Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук встретится с гражданами 14 июля. На 15 июля запланирован прием граждан министром по налогам и сборам.
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