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Министры в июле проведут приемы граждан в регионах

06.07.2021 11:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министры проведут в июле личные приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук встретится с гражданами 14 июля в Кореличском райисполкоме.

На 15 июля запланирован прием граждан министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко в Молодечненском райисполкоме.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Министр спорта и туризма Сергей Ковальчук встретится с гражданами 14 июля. На 15 июля запланирован прием граждан министром по налогам и сборам.
 
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