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2 года химии, подписка о невыезде и 9 000 рублей компенсации за оскорбление генерального прокурора в интернете
06.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Суд Минского района огласил приговор 48-летней жительнице Боровлян. В феврале подсудимая написала в публичном чате в "Телеграм" комментарий, содержащий оскорбительную и недостоверную информацию. Уголовное дело возбуждено и расследовано управлением собственной безопасности Генпрокуратуры. Как итог - обвинительный приговор.
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2 года химии, подписка о невыезде и 9 000 рублей компенсации за оскорбление генерального прокурора в интернете
Суд Минского района огласил приговор 48-летней жительнице Боровлян. В феврале подсудимая написала в публичном чате в "Телеграм" комментарий, содержащий...
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