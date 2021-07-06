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2 года химии, подписка о невыезде и 9 000 рублей компенсации за оскорбление генерального прокурора в интернете

06.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Суд Минского района огласил приговор 48-летней жительнице Боровлян. В феврале подсудимая  написала в публичном чате в "Телеграм" комментарий, содержащий оскорбительную и недостоверную информацию. Уголовное дело возбуждено и расследовано управлением собственной безопасности Генпрокуратуры. Как итог - обвинительный приговор. 

Кристина Косинская, старший помощник прокурора Минского района:
На основании статьи 188 обвиняемой назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок 2 года. Заявленное исковое  требование о возмещении морального вреда удовлетворено на сумму 9 000 рублей, и по инициативе потерпевшего деньги подлежат передаче Осиповичской специальной школе-интернату для детей с нарушением функции опорно-двигательного аппарата.  
Сторона обвинения запрашивала возмещения морального вреда  в размере 10 тысяч рублей, суд снизил эту сумму. Приговор может быть обжалован.


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Суд Минского района огласил приговор 48-летней жительнице Боровлян. В феврале подсудимая  написала в публичном чате в "Телеграм" комментарий, содержащий...
 
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