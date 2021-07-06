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В. Боровик: За призыв к санкциям необходимо ввести ответственность
06.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Санкции одинаково разрушительны и деструктивны для двух сторон - таким мнением поделился политолог Вадим Боровик в эфире программы
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Санкции одинаково разрушительны и деструктивны для двух сторон - таким мнением поделился политолог Вадим Боровик в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1"....
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