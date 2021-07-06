В. Боровик: За призыв к санкциям необходимо ввести ответственность

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Санкции одинаково разрушительны и деструктивны для двух сторон - таким мнением поделился политолог Вадим Боровик в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1" . Эксперт отметил: сегодня важно, чтобы каждый, кто призывает к санкциям, нес ответственность вплоть до уголовной. Ведь это дестабилизирует не только работу экономики в целом и предприятий в частности, но и отражается на простых рабочих.



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