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В. Боровик: За призыв к санкциям необходимо ввести ответственность

06.07.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Санкции одинаково разрушительны и деструктивны для двух сторон - таким мнением поделился политолог Вадим Боровик в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1". Эксперт отметил: сегодня важно, чтобы каждый, кто призывает к санкциям, нес ответственность вплоть до уголовной. Ведь это дестабилизирует не только работу экономики в целом и предприятий в частности, но и отражается на простых рабочих. 

Полная версия интервью - на YouTube-канале "Скажинемолчи", а также в "Телеграм". Там можно оставлять свои комментарии и предлагать темы для следующих эфиров.

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Санкции одинаково разрушительны и деструктивны для двух сторон - таким мнением поделился политолог Вадим Боровик в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1"....
 
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