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Витебская область ввела сбор за пересечение границы

06.07.2021 12:41 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Витебская область вслед за Гомельской, Гродненской и Брестской областями вводит местный сбор за пересечение границы.

На Национальном правовом реестре зарегистрировано решение Витебского облсовета №238 от 29 июня «О местном сборе». Сбор вводится с 1 августа на срок до 1 января 2023 года и составит 1 базовую величину (на данный момент — 29 рублей), как и в других областях.

Ранее, напомним, что с 1 июля за пересечение белорусской наземной границы в Брестской области также ввели сбор. 

От уплаты сбора при пересечении границы освобождается ряд категорий. Кроме тех категорий, что и в других регионах, на Витебщине бесплатно пересекать границу на автомобиле имеют те, кто едет на Славянский базар (при наличии билетов на фестиваль).

Теперь выезд за пределы Беларуси становится платным по всей границе, кроме Могилевской области, которая граничит только с РФ и где отсутствуют пункты пропуска.

С 1 января органы местного управления получили возможность взымать по своему усмотрению сбор за пересечение белорусской границы на автомобиле. Первыми решили пополнить местную казну власти Гродненской области, выезд из которой стал платным с 1 мая, следом за ними – власти Гомельской области сделали платным выезд с 1 июня.

 
 
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Витебская область вслед за Гомельской, Гродненской и Брестской областями вводит местный сбор за пересечение границы.
 
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