Венецианскую комиссию проинформировали о подготовке предложений по изменению Конституции Беларуси

Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Конституционного суда (КС) Беларуси Наталья Карпович приняла участие онлайн в 127-й пленарной сессии Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии). Такая информация размещена на сайте КС, сообщает БЕЛТА.

"Наталья Карпович проинформировала Венецианскую комиссию о работе Конституционной комиссии по подготовке предложений по изменению Конституции Беларуси, касающихся компетенции Конституционного суда", - говорится в сообщении.

На сессии были приняты заключения Венецианской комиссии о поправках в Конституцию Венгрии, о соответствии международным стандартам прав человека проектов законов Российской Федерации, касающихся "иностранных агентов", о соответствии международным стандартам прав человека закона Турции о предотвращении финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также заключения по проектам изменений в избирательные кодексы Армении, Грузии.

127-я пленарная сессия Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии Совета Европы) состоялась 2-3 июля.-0-