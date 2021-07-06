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Председатель ГКНТ обсудил с руководством БГЭУ перспективы вовлечения молодежи в науку

06.07.2021 13:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин обсудил с руководством Белорусского государственного экономического университета и представителями экзаменационной комиссии Института магистерской подготовки БГЭУ вопросы предстоящей вступительной кампании на вторую ступень получения образования, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

В частности, рассматривался план приема, востребованные специальности, перспективы усиления практикоориентированности магистратуры и привлечение молодежи в науку. "Наука все больше становится драйвером экономического развития, а без квалифицированных кадров, талантливых и образованных молодых специалистов нам сложно будет реализовать стратегию интеллектуальной экономики и выполнить задачи, принятые на II Съезде ученых", - подчеркнул Александр Шумилин.

По итогам встречи стороны наметили направления и конкретные задачи для дальнейшего сотрудничества.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В частности, рассматривался план приема, востребованные специальности, перспективы усиления практикоориентированности магистратуры и привлечение молодежи в...
 
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